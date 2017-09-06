Окружний адмінсуд Києва взявся за позов про заборону "Партії регіонів"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом громадської організації до Міністерства юстиції України. Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, що виявилась у листі-відповіді «Про відмову від звернення Міністерства юстиції України до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо заборони діяльності політичної партії «Партія регіонів».

Читайте такожКиївська облрада вимагає припинити тиск на депутатів з боку СБУ

Також зазначається, що позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України «Партії регіонів» та скасувати державну реєстрацію.

"Судове засідання призначене на 6 грудня", - додали в суді.