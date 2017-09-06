Окружний адмінсуд Києва взявся за позов про заборону "Партії регіонів"
Позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України "Партії регіонів" та скасувати державну реєстрацію.
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом громадської організації до Міністерства юстиції України. Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, що виявилась у листі-відповіді «Про відмову від звернення Міністерства юстиції України до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо заборони діяльності політичної партії «Партія регіонів».
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Також зазначається, що позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України «Партії регіонів» та скасувати державну реєстрацію.
"Судове засідання призначене на 6 грудня", - додали в суді.