Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність дати «друге дихання» боротьбі з корупцією в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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«Недовіра до державних інститутів, нових і старих; до політиків, владних і опозиційних, переростає в глибокі зневіру, апатію і депресію», - заявив він.

«Щоб усунути цю небезпеку, ми повинні негайно, швидко, дати друге дихання і боротьбі з корупцією, й економічним перетворенням… І прибрати щонайменше підґрунтя для розмов щодо про нібито відкочування реформ і нібито наступ контрреволюції», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступає президент Петро Порошенко.