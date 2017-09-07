Порошенко: Ми не можемо вибити Росію із Криму силою

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не може вибити Росію із Криму силою, але може створити умови, коли Крим стане для Росії непідйомним тягарем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Чи можемо ми відбити Крим в Росії силою? Реалістично – ні. Чи піде вона звідти сама? На жаль, ні. Але ми можемо з вами створити умови, коли Крим стане для Росії непідйомним тягарем. Так злодій іноді викидає вкрадене, коли воно починає йому пекти і ми маємо створити всі умови, щоб воно йому запекло»,- сказав Порошенко.

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За його словами, для цього Україна використовує інструменти міжнародного права, санкції, міжнародні суди, різні міжнародні платформи, моніторингові механізми тощо.

При цьому Порошенко вважає, що хоч цей процес буде довготривалим, але дієвим.

«Так, ми змусимо Росію відповідати мовою права за свої дії на території України», - додав президент.