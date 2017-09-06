Введення миротворців ООН на Донбас: Кремль буде вимагати особливого статусу регіону

У Росії заявили, що введення миротворців ООН на Донбас можливе після того, як Київ внесе правки в закон про особливий статус регіону. Про це заявив повноважний представник Росії в тристоронньої контактній групі в Мінську Борис Гризлов, пишуть «РИА Новости».

Зокрема, він заявив, що правки мають стосуватись запровадження особливого статусу на постійній основі.

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"Розгортання контингенту ООН на лінії зіткнення на Донбасі стане реальним тільки після того, як Україна внесе в закон про особливий статус Донбасу принципово важливі поправки. Ці поправки повинні бути узгоджені в контактній групі. Вони будуть стосуватися запровадження особливого статусу на постійній основі за формулою Штайнмайера" , - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявляв, що не виключає можливості представлення Україною альтернативного варіанту проекту резолюції про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

За словами посла, українська делегація у Нью-Йорку раніше розповсюджувала "набір своїх ідей і думок щодо такої операції у робочому порядку посеред усіх членів Ради Безпеки ООН".

5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі». Єльченко заявив, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донбасу до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.