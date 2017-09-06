Для ООН є неприйнятним залучення сепаратистів до переговорів щодо миротворців на Донбасі – МЗС ФРН

Для Організації Об’єднаних Націй є неприйнятним залучення сепаратистів до переговорного процесу про миротворчу діяльність на Донбасі.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві речника МЗС Німеччини Мартіна Шефера.

«Не варто одразу критично сприймати таку ініціативу Путіна: зрештою, йдеться про конкретну пропозицію, співзвучну з українською, хоча й за винятком кількох ключових розбіжностей», - заявив він.

«І насправді: говорити лише про контактну лінію недоречно, адже сепаратисти перешкоджають СММ ОБСЄ на всій території сходу України, а не лише уздовж лінії розмежування», - зазначив речник МЗС Німеччини.

«Для ООН неприйнятною і невідомою є практика залучення сепаратистів до переговорного процесу про миротворчу діяльність в тому чи іншому регіоні», - підкреслив Шефер.

Читайте такожУкраїна буде далі просувати ініціативу про миротворців, але не на умовах російського агресора – МЗС

При цьому він зауважив, що можна лише «гадати на кавовій жижі», що спонукало президента РФ Володимира Путіна до такого рішення. «Буде видно, що саме буде презентовано в Нью-Йорку. Відкритим є питання національності учасників миротворчої місії», - зауважив речник МЗС ФРН.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

5 вересня президент РФ Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зауважив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.