Тимошенко пошила телеглядачів у дурні?

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Українське інтернет-видання " Українська правда " вважає, що продемонстровані 26 жовтня в ефірі на телеканалі «1+1» лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО документи, які нібито свідчать про причетність до створення компанії RosUkrEnergo AG міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, є «геніальним блефом».

"Українська правда" пише, що отримала певну частину документів, "які ходили в студії, і, на жаль, після вивчення їх, сенсації не вийшло".

Як повідомлялося, 26 жовтня в програмі «Я так думаю» на телеканалі “1+1”. Ю.ТИМОШЕНКО передала опонентам схему, яка повинна була відобразити газові злочини часів Л.КУЧМИ.

"При порівнянні змісту "схем" з риторикою Тимошенко, склалося враження, що Юлія Володимирівна просто влаштувала в прямому ефірі геніальний блеф, пошивши в дурні глядацьку аудиторію", – пише УП.

При цьому видання публікує фотокопію продемонстрованих Ю.ТИМОШЕНКО документів.

УП нагадує, що 26 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО в прямому ефірі телеканалу «1+1» сказала міністру Ю.БОЙКУ: "Я хочу продемонструвати один документ. Це називається банкінг-груп, це банківська група, яка обслуговує "РосУкрЕнерго" повністю, яка свідчить про те, що ці засновники - як українці, так і росіяни, і що це саме ви, КУЧМА, ЯНУКОВИЧ стоять за "РосУкрЕнерго".

Проте Інтернет-видання пише, що наведена схема містить декілька специфічних елементів – абревіатур і термінів, які неможливо зрозуміти без додаткових пояснень.

"На жаль, там немає прізвищ – ні КУЧМИ, ні ЯНУКОВИЧА, ні БОЙКА. Більш того, там немає взагалі ніяких прізвищ. Також там не згадується жодна причетна до України компанія", – зазначає видання.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського та середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і знаходяться в номінальному утриманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% і Іван ФУРСІН - 10%.

Раніше ВАТ «Газпром» офіційно повідомляло, що співзасновниками RosUkrEnergo з рівними частками в статутному капіталі - по 50% - є компанії Arosgas Beteiligungs Holding A.G. і Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. створено відповідно до законодавства Австрійської республіки афільованою структурою АБ «Газпромбанк» (РФ), власником контрольного пакета акцій якого є «Газпром».

Centragas Beteiligungs Holding A.G., за даними «Газпрому», є афільованою компанією Raiffesen Investment A.G., 100% статутного капіталу якої контролює група Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). У той же час «Газпром» заявляв, що інформації, чи виступає компанія Raiffesen Investment A.G. номінальним утримувачем, і про осіб, інтереси яких вона представляє, не має в своєму розпорядженні.

Наприкінці квітня 2006 року Raiffeisen Zentralbank (RZB) підтвердив, що бенефіціаріями 50% частки компанії Raiffeisen Investment AG (RIAG) у компанії RosUkrEnergo AG (ексклюзивний постачальник імпортного газу до України) є двоє українських громадян - Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) і Іван ФУРСІН (10%). Про це писала австрійська газета Wirtschaftsblatt:online.

У газеті наголошується, що 26 квітня російська газета «Известия», посилаючись на аудиторський звіт PricewaterhouseCooper, назвала українських бізнесменів Д.ФІРТАША (45%) і І.ФУРСІНА (5%) «економічними власниками» половини RosUkrEnergo AG, зареєстрованої в Швейцарії. А цією часткою Rosukrenergo AG за дорученням довірителів управляє Raiffeisen Investment AG.

«З відома довірителів, ми підтверджуємо дане повідомлення («Известий» - УНІАН)», - повідомив Raiffeisen Zentralbank - материнський холдинг компанії Raiffeisen Investment AG. «Обидва бізнесмени - це так звані «економічні власники» Centragas, зареєстрованої у Відні», - пише газета.

При цьому Raiffeisen знову відкинув спекуляції про який-небудь зв`язок із організованою злочинністю, як безпідставні. «Довірителі були перевірені всесвітньо відомою компанією з безпеки Kroll (США). Наявність позитивних результатів перевірки була передумовою для взяття на себе управління чужим майном за дорученням довірителя», - запевнив RZB у своєму комюніке.