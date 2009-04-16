Сьогодні, у Чистий четвер Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у богослужінні, що відбулося вранці у Володимирському кафедральному соборі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, згідно з християнською традицією, В.ЮЩЕНКО прийняв Святе Причастя.

Службу та літургію відправив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.