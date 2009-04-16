Ющенко прийняв Святе Причастя

11:59, 16 квітня 2009
Політика
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Президент взяв участь у богослужінні

Сьогодні, у Чистий четвер Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у богослужінні, що відбулося вранці у Володимирському кафедральному соборі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, згідно з християнською традицією, В.ЮЩЕНКО прийняв Святе Причастя.

Службу та літургію відправив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

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