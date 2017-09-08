Рада продовжила розгляд поправок до судової реформи, в залі всього 50 депутатів (фото)
Розгляд правок до законопроекту розпочався на засіданні ВР напередодні, 7 вересня. Усього їх 4 тис. 383, вчора було розглянуто лише 480.
Верховна Рада України продовжила розгляд поправок до президентського проекту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232).
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект розглядається у другому читанні в рамках судової реформи.
Розгляд правок до нього розпочався на засіданні ВР напередодні, 7 вересня. Усього їх 4 тис. 383, вчора було розглянуто лише 480.
Так, розгляд правок планується продовжувати і сьогодні, і на наступному пленарному засіданні - 19 вересня.
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Водночас, коли почався розгляд цього законопроекту після перерви у ранковому засіданні, у сесійній залі візуально знаходилося близько 50 депутатів.
Як наголосив депутат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, у залі знаходиться орієнтовно 48 депутатів і на трибуні відсутній доповідач з даного законопроекту.
На його думку, голова ВР Андрій Парубій перетворює парламент у "курятник, - коли можна робити все, що забажає людина, яка сидить на верхній перекладинці".
Оскільки у сесійній залі немає необхідної навіть для мінімального результативного голосування кількості депутатів у 226, то усі правки, які ставитимуться на голосування, в будь-якому випадку будуть відхилені.