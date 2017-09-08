Що писали іноземні ЗМІ про Україну: перспективи повернення Саакашвілі та введення миротворців на Донбас (інфографіка)

Цього тижня продовження висвітлення в інформаційному полі отримали питання надання Україні летальної зброї Сполученими Штатами (Channel NewsAsia, Salon.com) та перспективи повернення Саакашвілі на територію України (France24, Georgia Today). Новою темою стало обговорення російської ініціативи щодо введення миротворців на Донбас, реакції міжнародної спільноти та представників України на неї (Associated Press, Radio Free Europe, Reuters, Politico).

За даними аналітиків Corestone Corp., позитивно в закордонних ЗМІ висвітлювалася діяльність української дипломатії, а саме двосторонні відносини України з Хорватією (робота двосторонньої групи), Катаром (зустріч дипломатів), ОАЕ (українські медійники в Абу-Дабі), В’єтнамом (візит голови МЗС).

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Винятком стала публікація в авторитетному нігерійському виданні, в якій йшлося про застереження з боку офіційного Києва щодо планів Нігерії призупинити діяльність дипмісії в Україні. Також неоднозначного висвітлення традиційно здобуло «націоналістичне» питання в Україні (The Guardian, Morning Star тощо).