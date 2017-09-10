Львівські партійці "Руху нових сил" відмовилися зустрічати Саакашвілі у Краковці

Члени партії Львівської обласної організації «Рух нових сил» відмовилися зустрічати лідера партії Міхеіла Саакашвілі сьогодні, 10 вересня, у прикордонному пункті пропуску «Краковець».

Про це сьогодні, повідомив координатор «Руху нових сил» на Львівщині Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.

«Львівська обласна організація «Руху нових сил» не братиме участі в запланованій раніше акції зустрічі Міхеіла Саакашвілі у пункті пропуску «Краковець» 10 вересня. Усвідомлюючи усю відповідальність за людей, яких обласна організація партії закликала на мирну акцію і гарантувала їм безпеку, Рада партії Львівської обласної організації «Руху нових сил» прийняла рішення відмовитися від участі в акції 10 вересня», - написав Курій.

Він зазначив, що рішення про організацію масової зустрічі лідера партії було ухвалено на умовах, що акція відбудеться у мирний і законний спосіб.

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«У суботу табір було сформовано за 200 м від пункту пропуску, а керівником табору був призначений координатор Львівської обласної організації «Руху нових сил» Василь Курій. Близько 20.00 я отримав повідомлення від начальника Львівської обласної поліції Валерія Середи, що у бік табору рухається більше десяти легкових автомобілів, у яких, за інформацією правоохоронців, є зареєстрована зброя. Я довів інформацію до служби безпеки табору і керівництва партії. Член Ради партії «Рух нових сил» народний депутат Юрій Дерев‘янко дав вказівку зустріти колону, оглянути автомобілі і не дозволити проникнення будь-якої зброї, навіть легальної, на територію наметового містечка. Як тільки керівники табору разом з правоохоронцями зупинили колону при в‘їзді, один з лідерів «Руху нових сил» Давид Сакварелідзе усунув мене від керівництва табору», - розповів координатор «Руху нових сил» на Львівщині.

За його словами, «усвідомлюючи усю відповідальність за людей, яких обласна організація партії закликала на мирну акцію і гарантувала їм безпеку, Рада партії Львівської обласної організації «Руху нових сил» прийняла рішення відмовитися від участі в акції 10 вересня».

Курій також наголосив, що він як лідер обласного осередку «не тікав і не кидав людей».

«Я не тікав і не кидав ніяких людей. Я спільно з правоохоронцями не пропускав в табір, де перебувають мирні люди, автомобілі без перевірки. За інформацією правоохоронців. там могла бути зброя. Давид Сакварелідзе як один з керівників партії наказав мені скласти повноваження коменданта табору. Я виконав наказ і разом з людьми, яких привів, залишив табір. Будемо збирати раду партії Львівської організації і вирішувати, як діяти дальше»,- додав він.