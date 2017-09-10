На незаконні "вибори губернатора" Севастополя приїхали французькі політики-поплічники Путіна - посол

На незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого Росією Севастополя приїхали французькі поплічники президента РФ Володимира Путіна Тьєррі Маріані та Ніколя Дьюік.

Про це повідомляє посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter.

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«Посібники агресора Т.Маріані, Н.Дьюік знову в Криму. Але в черговий раз це не допоможе. Світ не визнає вибори на анексованому півострові», - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.

В Україні очікують, що Європейський Союз внесе в санкційний список усіх учасників виборів так званого «губернатора» незаконно анексованого Росією Севастополя.