На незаконні "вибори губернатора" Севастополя приїхали французькі політики-поплічники Путіна - посол
Український посол підкреслив, що світ не визнає вибори на анексованому півострові.
На незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого Росією Севастополя приїхали французькі поплічники президента РФ Володимира Путіна Тьєррі Маріані та Ніколя Дьюік.
Про це повідомляє посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter.
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«Посібники агресора Т.Маріані, Н.Дьюік знову в Криму. Але в черговий раз це не допоможе. Світ не визнає вибори на анексованому півострові», - заявив дипломат.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.
В Україні очікують, що Європейський Союз внесе в санкційний список усіх учасників виборів так званого «губернатора» незаконно анексованого Росією Севастополя.