МЗС Угорщини оголосило бойкот Україні через новий закон про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто викликає у міністерство на понеділок, 11 вересня, посла України в Угорщині Любов Непоп через нещодавно схвалений закон про освіту.

Як заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, міністр Сійярто має намір особисто повідомити, що вважає новий український закон «соромом і ганьбою», пише Радіо Свобода.

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За його словами, Сійярто розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях, а також, що Угорщина віднині не підтримуватиме важливі для України рішення.

На всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського союзу Будапешт буде порушувати питання щодо внесення поправок у мовну статтю закону України про освіту, додав Менцер.

Він так само зазначив, що за особистою вказівкою Пейтера Сійярто угорська дипломатія перешкоджатиме Україні в реалізації важливих для неї справ на міжнародній арені.

Менцер пояснив, що причинами цього рішення Сійярто, з одного боку, стали такі зміни в українському законі про освіту, які унеможливлюють здобуття нацменшинами України, включно зі 150-тисячною угорською нацменшиною, освіти рідною мовою. З іншого боку, коли Сійярто порушив у четвер це питання перед міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на зустрічі в рамках програми ЄС «Східне партнерство», відповідь українського колеги була неприйнятною для угорської сторони, наголосив Менцер.

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Як повідомляв УНІАН, у прийнятому Радою законі про освіту зазначено, що особам, які належать до національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, що належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідної корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

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Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, що діють до набуття чинності даного закону, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Також передбачено, що у навчальних закладах, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.