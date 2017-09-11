Одіозна екс-регіоналка: фу, приберіть Саакашвілі з нашої пристойної компанії на "Миротворці"

Колишньому депутату від Партії регіонів Олені Бондаренко не сподобалася компанія Міхеїла Саакашвілі в базі "Миротворця". На своїй сторінці у Facebook вона закликала виключити екс-президента Грузії звідти.

"Фу, приберіть Саакашвілі з нашої пристойної компанії на "Миротворці", - йдеться у її повідомленні.

Раніше сайт центру "Миротворець" Саакашвілі вніс у свою базу за незаконний перетин державного кордону України. "Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо у Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ у складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, екс-президенту Грузії вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».