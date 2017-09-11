Судами винесено 23 вироки працівникам СБУ, які "заробляли" на бізнесі – Грицак

Судами винесено 23 обвинувальні вироки співробітниками Служби безпеки України, які «заробляли» на бізнесі, ще 55 повідомлено про підозру.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, про це заявив голова спецслужби Василь Грицак під час підписання з бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою у Києві Меморандуму про партнерство та співробітництво між двома структурами.

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«Ми рішуче очищуємо власні ряди від бажаючих «заробити» на бізнесі, відкрито 84 кримінальних провадження, судами різних інстанцій винесено 23 обвинувальні вироки, повідомлено про підозру 55 співробітникам Служби, направлено до суду матеріали ще за 16 кримінальними провадженнями», - сказав Грицак. У повідомленні не вказується, якого періоду часу це стосується.

В свою чергу Шемета зауважив, що з усієї кількості скарг лише 3% стосуються СБУ. За його словами, спецслужба є однією з найсумлінніших в плані виконання рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена з 95-відсотковим результатом.

В рамках Меморандуму сторони домовилися встановити ефективну співпрацю через механізм постійних та прозорих контактів і обміну інформацією. «СБУ не ставить за мету боротися з бізнесом, але у держаних інтересах ми мусимо зупиняти роботу тих, хто працює на ворога», ‒ наголосив Грицак. За його словами, Служба готова до відкритого та всебічного діалогу з Радою бізнес-омбудсмена.

У прес-центрі зазначають, що сторони підкреслили важливість підписання Меморандуму для аналізу можливих конфліктних ситуацій у бізнес-середовищі та створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.