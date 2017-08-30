Грицак пообіцяв розслідувати факти тиску СБУ на бізнес - нардеп

Народний депутат України Мустафа Найєм розповів про результати зустрічі з главою СБУ Василем Грицаком. "Була непроста відверта розмова без купюр", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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"За результатами зустрічі домовилися на наступному тижні організувати першу зустріч бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, членів парламенту та співробітників профільних підрозділів СБУ, за результатами якої створити постійно діючу групу з відкритою повісткою про конкретні випадки конфліктів між СБУ і бізнесом. Голова служби обіцяв особисто бути присутнім на регулярних зустрічах і давати оперативну оцінку діям своїх підлеглих", - повідомив Найєм.

"Крім цього голова служби доручив з'ясувати всі деталі розслідувань, ініційованих щодо газотрейдерів Головним управлінням по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, очолюваного Павлом Демчиною. Результати перевірки будуть оприлюднені", - написав нардеп.

"Ми ж зі свого боку зберемо всі матеріали за фактами втручання СБУ в роботу бізнесу і передамо у військову прокуратуру з вимогою провести розслідування щодо Павла Демчини і його підлеглих", - стверджує Найєм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм і Світлана Заліщук провели біля стін СБУ мітинг. Вони звинувачують СБУ у створенні монопольного становища на ринку автомобільного газу, у штучному витісненні з ринку незалежних від влади гравців, наслідком чого стало різке подорожчання цього виду палива.

Минулого тижня було відзначено ріст цін на автогаз у мережах АЗС до рекордної позначки 15 грн за літр. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. За даними консалтингової компанії UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального. Однією з причин дефіциту газу стало обмеження імпорту палива Росією, поставки з якої займають до 30% обсягу всього ринку (30-40 тис. тонн на місяць). Обсяг дефіциту оцінюється в розмірі 25-30 тис. тонн на місяць.

23 серпня від уряду (міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва) вже надходило доручення низці державних органів, включаючи Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Антимонопольний комітет, проаналізувати ситуацію на ринку скрапленого газу та внести пропозиції для її розв’язання.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газу в мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міненерговугілля, АМКУ, Державній фіскальній службі та іншим держорганам напрацювати можливі рішення цієї проблеми, і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».