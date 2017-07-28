Офіс бізнес-омбудсмена заощадив українським підприємцям півмільярда

Офіс бізнес-омбудсмена в Україні, покликаний вирішувати спірні питання взаємодії підприємців і державних органів, за другий квартал поточного року заощадив бізнесу 495 мільйонів гривень за рахунок забезпечення відшкодування податку на додану вартість та вирішення інших спірних питань. Про це повідомила прес-служба Офісу.

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Згідно з повідомленням, у другому кварталі 2017 року бізнес-омбудсмен отримав від бізнесу 237 скарг, що на 11,4% менше, ніж кварталом раніше.

У повідомленні зазначається, що податкові питання найчастіше турбували бізнес (44% від загальної кількості звернень), однак кількість скарг на фіскалів знизилося на 12% у порівнянні з попереднім кварталом. Зменшилася і кількість скарг на органи місцевого самоврядування (на 57%) і митні питання (на 53%). При цьому, частіше бізнесмени стали скаржитися на дії СБУ (на 60%) і Міністерства юстиції (на 38%).

Малий і середній бізнес залишається основним джерелом звернень (63% скарг), хоча кількість скарг від великого бізнесу зросла на 7 процентних пунктів у порівнянні з попереднім кварталом. 72% скарг подали українські компанії, при цьому спостерігається поступове зростання звернень від іноземного бізнесу. Скарги найчастіше надсилали представники таких галузей, як оптова і роздрібна торгівля, промисловість, нерухомість. Найактивніше зверталися підприємці з Києва (118 скарг ), Київській (24 скарг), Одеській (14 скарг) та Дніпропетровській (12 скарг) областей.

Як повідомляв УНІАН, Офіс бізнес-омбудсмена, покликаний вирішувати спірні питання взаємодії підприємців і державних органів, за два роки своєї роботи в Україні заощадив бізнесу 10 мільярдів гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що надає йому повноваження доступу до інформації і регулює його взаємодія з державними органами.

У разі прийняття парламентом, документ на законодавчому рівні створить в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.

Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.