Штаб АТО підтримав дії прикордонників під час прориву Саакашвілі і Ко через кордон

Керівництво та особовий склад антитерористичної операції висловлює стурбованість та підтримує дії українських прикордонників під час масового незаконного перетину державного кордону України у пункті пропуску «Шегині».

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Цей факт, що прикордонники не піддалися на свідомі провокації та не застосували зброї під час цього неприпустимого випадку, викликає тільки повагу до захисників наших кордонів. Адже пункти пропуску на кордоні з ЄС це не місце для політичного та силового протистояння», - наголосили у штабі АТО.

Рішення Державної прикордонної служби України в межах компетенції скласти матеріали адміністративного характеру про порушення державного кордону України та ідентифікація осіб, які це скоїли, цілком виправдане, заявили у штабі і додали, що надійна охорона державного кордону залишається першочерговим питанням.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

11 вересня голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив про необхідність встановлення організаторів прориву через пункт пропуску «Шегині».

«Якщо кваліфікувати ті події, які пройшли на державному кордоні безпосередньо в автомобільному пункті пропуску «Шегині», перш за все це стаття 204-1 Адміністративного кодексу України – незаконне перетинання державного кордону. Згідно з цією статтею, по санкціям за рішенням суду – штраф від 1,7 тис. до 3,5 тис. грн або 15 діб адміністративного арешту», - заявив він. За словами Цигикала, якщо розглядати події за участі Саакашвілі за Кримінальним кодексом, то «ми бачимо тут статтю 332 – організація незаконних переправлень».

«Що стосується інших статей – це 141 стаття Кримінального кодексу України – перешкоджання законним діям Збройних сил України або інших військових формувань, це вже більш тяжка стаття, і ми розуміємо, що тут треба дивитися, хто безпосередньо очолював цю акцію і надавав відповідні команди для масових заворушень у пунктах пропуску і на державному кордоні», - додав Цигикал.