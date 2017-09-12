Саакашвілі: У мене немає особистого конфлікту з Порошенком, Аваков - занадто низький рівень для мене

Позбавлений українського громадянства екс-глава Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі розповів, що у нього немає особистих конфліктів ні з українським президентом Петром Порошенко, ні з генпрокурором Юрієм Луценком. Про це він заявив журналістам у Львові, транслюючи відео зустрічі з представниками ЗМІ на своїй сторінці в Facebook.

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"У мене немає особистого конфлікту з Порошенком. Я не поважаю Гройсмана, але у мене немає з ним особистого конфлікту. Завдяки мені він став прем'єром. Я зробив все, щоб прибрати Яценюка", - заявив Саакашвілі.

"У мене немає жодного конфлікту з Луценком, і навіть немає ніякого конфлікту з Аваковим, це для мене занадто низький рівень", - зазначив екс-президент Грузії.

Зазначимо, у грудні 2015 року у відповідь на слова Саакашвілі у ході засідання Національної Ради реформ Аваков кинув у нього склянку. Пізніше Аваков заявив, що Саакашвілі "принизив його як чоловіка".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього тільки одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим по чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії Саакашвілі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, він оголошений в розшук.

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув в Україну, щоб захистити свої права в суді.