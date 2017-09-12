Гройсман доручив МЗС і Міносвіти роз'яснити ЄС деталі закону про освіту щодо мов нацменшин
Гройсман висловив переконання, що всі деталі стосовно закону про освіту буде врегульовано.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну і міністру освіти України Лілії Гриневич провести зустріч із послами Європейського Союзу в Україні та роз'яснити їм деталі нового закону про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.
Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Читайте такожМЗС РФ продовжує біснуватися через "українізацію освіти" в Україні
«Вчора я дав доручення міністру закордонних справ і міністру освіти, щоб вони провели зустріч із послами країн ЄС та пояснили деталі закону (про освіту - УНІАН), механізм, який там працюватиме. Я думаю, що всі деталі буде врегульовано», - сказав прем'єр.