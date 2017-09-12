Гройсман доручив МЗС і Міносвіти роз'яснити ЄС деталі закону про освіту щодо мов нацменшин

12:05, 12 вересня 2017
Політика
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Гройсман висловив переконання, що всі деталі стосовно закону про освіту буде врегульовано.

Гройсман доручив міністрам закордонних справ і освіти провести зустрічі із послами ЄС / фото УНІАН

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну і міністру освіти України Лілії Гриневич провести зустріч із послами Європейського Союзу в Україні та роз'яснити їм деталі нового закону про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Вчора я дав доручення міністру закордонних справ і міністру освіти, щоб вони провели зустріч із послами країн ЄС та пояснили деталі закону (про освіту - УНІАН), механізм, який там працюватиме. Я думаю, що всі деталі буде врегульовано», - сказав прем'єр.

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Теги: #Закон України про освіту#скандал із законом про освіту