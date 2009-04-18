Політики уклали парі, що Блок Литвина "зачистять" на виборах

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що не буде очолювати парламент у разі формування нової коаліції у складі фракцій БЮТ та Партії регіонів.

Про це він заявив у п’ятницю ввечері під час програми «Свобода на Інтері».

«Я не думаю, я переконаний, що тоді я не буду спікером», - сказав він.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, у нього та його політичної сили з’явиться більший маневр для політичних дій.

При цьому голова ВР стверджує, що за його нинішню позицію ряд політиків роблять усе, аби Блок Литвина не потрапив до наступного складу парламенту. «За мою позицію, що я намагаюсь зберігти працюючу країну, уклали парі, що на наступних виборах зачистять політичну силу, яку я представляю, і що її не буде взагалі у парламенті», - сказав він.

В.ЛИТВИН порадив усім краще подумати про свої рейтинги і про те, чи пройдуть вони до Верховної Ради.

В.ЛИТВИН наголосив, що дуже некомфортно себе почував, коли у вересні минулого року фракції Партії регіонів та БЮТ об’єдналися і почали діяти в антиконституційний спосіб, «підправляючи закони України та підлаштовуючи країну під себе».

Він заявив, що існує велика небезпека в об’єднанні двох великих політичних сил, оскільки «для них не існує ні законів, ні права».

«Зрозуміло, що великої втіхи від того, що відбувається в Україні, я не відчуваю. Але коли країна падала, коли Верховна Рада не працювала, а відтак - не працювала країна, то мене цікавила не коаліція, а мене цікавили люди», - сказав В.ЛИТВИН.