Саакашвілі сьогодні буде на мітингу у Чернівцях

Міхеіл Саакашвілі сьогодні вночі залишив Львів і про його місце перебування на даний час знає лише найближче оточення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член партії «Рух нових сил», який разом з командою Саакашвілі перебуває у Львові.

За інформацією, вночі до готелю під‘їхав мікроавтобус в якому було кілька осіб у камуфляжній формі, до нього сіли кілька членів команди Саакашвілі, які супроводжують його в Україні, а згодом Саакашвілі залишив готель на іномарці. До ранку у готель він так і не повернувся.

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«Ще вчора увечері обговорювалося, як провести 13 вересня зустріч з людьми у Чернівцях, мітинг. Конкретних речей про те, коли і як виїжджати не було. Тому на даний час про місце перебування Саакашвілі знає лише його близьке оточення, щоб уникнути чергових провокацій», - пояснив співрозмовник.

За інформацією джерел у партії «Самопоміч», які побажали залишитися неназваними, у Львові залишилися представники команди, яка супроводжувала Саакашвілі з кордону. Міхеіл Сакашвілі вночі не залишив Львів, він міг заночувати в іншому місці, а вранці, перед від‘їздом до Чернівців, мав намір відвідати Форум видавців у Львові, який сьогодні відкривається.

У готелі «Леополіс», де зупинився Саакашвілі, кореспонденту УНІАН заявили, що вся інформація про їхніх постояльців не розголошується, а тим паче коли і хто залишає готель.

У Нацполіції області повідомили, що не мають інформації про місце перебування Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, повідомив, що він коментує лише юридичні аспекти щодо Саакашвілі, а його місце перебування і плани поїздок не в його компетенції.

У той же час, на сторінці Саакашвілі у Facebook повідомляється, що 13 вересня відбудеться зустріч Саакашвілі у Чернівцях о 18.00 на центральній площі міста.