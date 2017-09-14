Росія, як учасник конфлікту, не може брати участь в миротворчій місії на Донбасі - Банкова

Російська Федерація не повинна брати участь у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі, тому що є стороною конфлікту. Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив Reuters під час перебування у Берліні.

Єлісєєв, який є радником президента України Петра Порошенка із закордонних питань, сказав, що слова президента РФ Володимира Путіна про те, що розгортання миротворців можливе не лише на лінії зіткнення, були хорошим сигналом, але "диявол криється у деталях".

"На мою думку, як тільки ми розмістимо миротворців ООН, ми зможемо говорити про позитивне досягнення у плані політичного урегулювання ситуації на Донбасі", - сказав Єлісєєв.

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"Росія, яка є стороною конфлікту, не повинна брати участі у майбутній миротворчій операції ООН", - наголосив заступник глави АП.

На переконання Єлісєєва, "ця миротворча операція ООН повинна бути розміщеною вздовж усієї окупованої території Донбасу, включно з неконтрольованою частиною українсько-російського кордону".

Як повідомляв УНІАН раніше, Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт на брифінгу у Вашингтоні.

«Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України», – заявила вона.