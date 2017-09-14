США підтримують розміщення миротворців ООН в усій зоні АТО аж до кордону з Росією

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт на брифінгу у Вашингтоні, передає Радіо Свобода.

«Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України», – заявила вона.

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Речниця нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються в цьому зі США.

«Ми віримо, що можливість миротворчих сил ООН на сході України – це ідея, яку, звичайно, варто вивчити. Ми вважаємо, що це можливий засіб захистити українських громадян, незалежно від національності. Ми вважаємо, що це створює потенціал для відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності… Наша мета проста: ми б хотіли відновлення територіальної цілісності України і також захисту українців, незалежно від їхньої релігії, національності чи мови», – сказала Науерт.

Вона також додала, що США вважають за необхідне поліпшити становище з безпекою як перший крок до врегулювання на окупованій частині Донбасу.

«Ми неодноразово закликали Росію забезпечити справжній і тривкий режим припинення вогню. Ми б хотіли, щоб вона пішла на розведення сил уздовж лінії контакту, вивела важкі озброєння і дозволила повний, безперешкодний і безпечний доступ міжнародним спостерігачам, включно з міжнародним кордоном», – заявила речниця Держдепартаменту.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона є в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня в телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.