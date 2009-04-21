У Ющенка зраділи гельсинській заяві Медведєва

Україна вітає ініціативу Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, з якою він виступив 20 квітня в Гельсинкі (Фінляндія), щодо енергетичної співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Звичайно, нам імпонує, що цією заявою керівництво Російської Федерації фактично підтримало ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА, які були спрямовані на те, щоб встановити баланс інтересів між країнами-виробниками, країнами-транзитерами та країнами-споживачами», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він додав, що «фактично вперше Росія заявила з високої трибуни про баланс інтересів».

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, Секретаріат Президента України зараз чекає проектів, пропозицій від Російської Федерації щодо енергетичної співпраці.

«Чекаємо пропозиції й готові приєднатися до переговорного процесу в дусі партнерства, взаємної вигоди та рівності», - додав він.

Як повідомлялося, 20 квітня ц.р. Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ за підсумками переговорів з Президентом Фінляндії Тар’єю ХАЛОНЕН заявив: «Сьогодні мною буде поширено документ для наших партнерів по «вісімці», по «двадцятці» найбільших економік». «Нашим партнерам по СНД, нашим найближчим сусідам буде передано базовий документ, який визначає питання міжнародної співпраці у сфері енергетики, зокрема пропозиції щодо транзитної угоди», - додав він.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що Росія не раз говорила про проблеми, пов`язані з неврегульованістю низки питань енергобезпеки. «Ці питання не вирішив договір щодо енергетичної хартії та інші документи. Ми ці документи не ратифікували й не вважаємо себе зв`язаними цими рішеннями. І тому наше завдання зараз полягає в тому, щоб забезпечити на майбутнє баланс інтересів країн-виробників енергоресурсів, транзитних держав і споживачів енергоресурсів», - наголосив Президент РФ.

Він також додав, що «саме на це й спрямована наша пропозиція».