Ющенко просить Тимошенко «адекватно» поділити 1,5 мільярда

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертається до уряду з проханням адекватно перерозподілити передбачені в бюджеті 2009 року 1,5 млрд. грн. на завершення робіт з ліквідації наслідків минулорічної повені в Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я звертаюся до уряду з проханням перерозподілити 1,5 млрд. грн., які передбачені у держбюджеті на завершення ліквідаційних робіт, - наголосив глава держави. – Ці кошти потрібно адекватно розподілити».

За його словами «не є коректним», коли з держбюджету, приміром, Івано-Франківській області виділено всього 23 млн. грн. «Івано-Франківська область прийняла на себе дві третини удару від стихії, - зазначив В.ЮЩЕНКО. – А з 1,5 млрд. грн. виділено лише 23 млн. грн. Я думаю, ми маємо коротку історичну пам’ять. Тому я хочу звернутися до уряду про перерозподіл коштів з державного резерву, які мають враховувати цю ситуацію із недофінансуванням. Особливо по розрахунках кредиторської заборгованості, по об’єктах стратегічного значення».

За словами Президента, на сьогодні зупинилося будівництво стратегічно важливих мостів, при чому «мостів не муніципального, місцевого, а державного значення». «Мости, які забезпечують автомаршрути до Румунії, Молдови, до Словаччини, - додав В.ЮЩЕНКО. – Я переконаний, що це потреба національного характеру, і вона повинна фінансуватися з держбюджету».