З'явилося відео із Тимошенко з місця "прориву" Саакашвілі через кордон

13:46, 15 вересня 2017
Політика
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Журналіст показав, як Тимошенко перетинала кордон на "Шегинях". 

У мережі опубліковано відео, як 10 вересня, під час "прориву" Міхеїла Саакашвілі, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перетнула український кордон у пункті пропуску "Шегині".

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Політик пройшла одразу після того, як прихильники Саакашвілі прорвали кордон прикордонників й екс-голову Одеської ОДА. Відповідний відеозапис на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Андрій Дзиндзя.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" вніс до бази даних лідера "Батьківщини", нардепа Юлію Тимошенко через незаконний перетин державного кордону України. 10 вересня туди ж потрапив Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України. 

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Теги: #прорив Саакашвілі через кордон#Тимошенко і прорив Саакашвілі