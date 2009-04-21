7 країн-членів і партнерів НАТО планують навчання у Львові

21 квітня, у Львові розпочала роботу головна конференція з планування спільних українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ та запрошенням інших країн “Репід Трайдент 2009” (“Стрімкий тризуб-2009”).

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, в роботі конференції беруть участь представники 7 країн-членів та партнерів НАТО. Зокрема, України, США, Великої Британії, Албанії, Молдови, Вірменії та Норвегії.

В ході проведення конференції її учасники обговорюватимуть практичні та адміністративні питання організації майбутніх маневрів, а також питання їх всебічного забезпечення.

Крім того, учасники конференції проведуть рекогносцировку місць проведення майбутніх навчань на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського загальновійськового полігону і Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Навчання серії “Репід Трайдент” проводяться в Україні починаючи з 1994 року.

Цього року вони мають відбутися влітку. Водночас, у Міноборони не називають точної дати, адже Верховна Рада ще не ухвалила відповідний закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.