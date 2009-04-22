Тимошенко пропісочила Єханурова

Міністерство оборони використовувало земельні ресурси з порушеннями, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем’єр-міністра, «землі Міністерства оборони в достатньо великих обсягах, у тому числі і на берегових смугах, віддавалися без аукціонів. На сьогодні те, що ми бачимо, це понад 200 га землі у різних містах, у різних областях…”. “Ми сьогодні на засіданні Кабінету міністрів розглянемо питання, чому ця земля віддавалася без аукціонів, чому це не поповнювало дохідну частину Міноборони, чому ці землі не віддавалися в оренду або не продавалися на відкритих аукціонах», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що реалізація надлишкового майна державних установ повинна здійснюватися прозоро, і кошти від такої реалізації повинні поповнювати спецфонди держустанов.