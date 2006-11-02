Президент вніс на розгляд ВР законопроект «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні»

Відповідно до статті 93 Конституції України Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, представлятиме зазначений законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України в.о. голови Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

У повідомленні йдеться, що науково підтверджені дані засвідчують, що внаслідок злочинних дій з боку офіційної влади у 1932-1933 роках в Україні померли від штучного голоду мільйони людей. Суть злочинних дій влади полягала у:

знищенні існуючої структури сільського господарства шляхом проведення масового «розкуркулювання» селян, насильницького впровадження колективізації селянських господарств, накладання на райони України, на селянські двори непомірно високих планів хлібоздачі;

ізоляції великих територій у сільській місцевості у низці областей України (внутрішня і зовнішня блокади) через: позбавлення селян права мати паспорт громадянина СРСР; заборони селянам права виїзду з їхніх місць проживання (заборона продажу залізничних квитків); наказів про арешти селян, що виїхали самовільно з сіл; оточення озброєними загонами каральних органів СРСР цілих територій (шляхом встановлення загороджувальних застав на всіх шляхах); заборони листування і поширення інформації про фактичне становище, цілковите замовчування голоду;

впровадженні особливого режиму проживання, зокрема режиму «чорних дощок», що полягав у вивезенні з сільських територій усіх товарів та усіх засобів проживання, насильницькій конфіскації у селян усіх запасів продовольства і навіть одягу, забороні будь-якої торгівлі та ввезення будь-яких засобів для існування, забороні будь-якого кредитування та насильницькому поверненні усіх кредитів.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як явище геноциду українського народу підпадає під означення геноциду, наведене в Конвенції Організації Об`єднаних Націй від 9 грудня 1948 року про попередження злочину геноциду і покарання за нього.

Голодомор 1932-1933 років в Україні вже визнано геноцидом Українського народу низкою іноземних держав.

Питання необхідності розроблення законопроекту, який би надавав політико-правову оцінку Голодомору 1932-1933 років як геноциду в Україні, неодноразово порушувалося під час проведення парламентських слухань у Верховній Раді України. Зокрема, така вимога викладена у рекомендаціях, схвалених Постановою Верховної Ради України від 6 березня 2003 року №607-IV.

Проект закону розроблено відповідно до Указів Президента України від 11 липня 2005 року №1087 «Про додаткові заходи щодо увічнення пам`яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні», від 4 листопада 2005 року №1544 «Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні» та від 12 жовтня 2006 року №868 «Про відзначення у 2006 році Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій».

Заокнопроект має на меті відновлення історичної справедливості через надання політико-правової оцінки Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду української нації, забезпечення належного вшанування жертв та постраждалих від Голодомору 1932-933 років, глибокого усвідомлення громадянами причин і наслідків геноциду українського народу, утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, визначення завдань державних органів та уповноваженого центрального органу виконавчої влади у цій сфері.

Законопроект кваліфікує Голодомор як геноцид української нації; забороняє заперечення факту Голодомору; визначає обов`язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування України щодо увічнення пам`яті жертв та постраждалих від Голодомору; встановлює, що уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам`яті, зокрема з питань встановлення історичної правди про голодомори в Україні та увічнення пам`яті їх жертв, є Український інститут національної пам`яті; гарантує державну підтримку у проведенні досліджень та здійсненні заходів з увічнення пам`яті жертв Голодомору на основі державної програми, яка затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Українського інституту національної пам`яті за рахунок державного бюджету України; зобов`язує уряд та Київську міську державну адміністрацію забезпечити в установленому порядку спорудження у Києві до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років Меморіального комплексу пам`яті жертв голодоморів в Україні).

Закон не потребуватиме додаткових бюджетних витрат у 2006 році, оскільки фінансування передбачених законом заходів на поточний рік враховано у видатках відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Кошти для спорудження у Києві Меморіального комплексу, а також реалізації передбаченої законом програми заходів з увічнення пам`яті жертв Голодомору мають бути передбачені урядом у видатках держбюджету.