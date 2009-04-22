Яценюк хотів би, щоб Тимошенко залежала від Ющенка

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Україна має залишитися унітарною державою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, про це її лідер заявив під час презентації волинського осередку «Фронту змін» у Луцьку.

«Жодних розмов про федерацію. Має бути виключно унітарна, єдина, соборна держава. І ніяких дискусій», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, він наголосив на необхідності проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи, проте, за його словами, «не так, як ми її проводили у 2005 році: почали реформу, але не знали, що реформуємо”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, майбутня реформа повинна бути системною та торкатися усіх галузей, в т.ч. житлово-комунальних послуг, освіти, медицини тощо.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в країні практично кожна галузь вимагає реформування, однак для проведення таких змін необхідна злагоджена робота усіх гілок влади.

Своє бачення продуктивного співіснування президента, парламенту, уряду і судової гілки влади лідер «Фронту змін» виклав наступним чином: “У цій системі голова держави - постать, яка звертається до українців, парламенту з планом змін, що підтримується суспільством. Такий план кладеться на стіл голові уряду, а уряд, у свою чергу, його підтримує та виконує. А якщо уряд не підтримує Президента та суспільство у змінах, президент повинен мати беззаперечне право відправити його у відставку».