Садовий розповів, про що говорив із Саакашвілі після "прориву"

13:50, 18 вересня 2017
Політика
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Насправді, стверджує Садовий, у нього не було предметної довгої розмови із Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі / REUTERS

На зустрічі після повернення екс-президента Грузії Саакашвілі в Україну міський голова Львова Андрій Садовий не говорив з ним про об'єднання.

Про це Садовий розповів в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання про зустріч опозиційних політиків 10 вересня у Львові.

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"Йшлося не про об'єднання, а про важливість спільної роботи та спілкування. Тому що дуже часто українці об'єднуються перед розстрілом. А це вже буває пізно. Треба вміти працювати разом, за круглим столом", - сказав він.

"З ним було досить багато українських політиків. Насправді, у нас не було якоїсь предметної довгої розмови. Це були певні емоції. Потім колеги пішли повечеряти й на цьому зустріч припинилася", - додав Садовий.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України. 

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Теги: #Саакашвілі у Львові#прорив Саакашвілі#Садовий і Саакашвілі