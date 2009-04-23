Тігіпко не проти піти в Президенти

Екс-міністр економіки, спiвголова Ради iнвесторiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України, Сергiй Тігіпко в інтерв’ю Радіо Свободапрокоментував інформацію щодо можливості своєї участі у майбутній президентській кампанії.

“Що стосується теми, то я можу сказати, що мені дійсно поступили пропозиції. І можу сказати, що не тільки від однієї партії, щоби я повернувся в політику.

Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати. Тому абсолютно можливі такі варіанти.

Що стосується конкретної пропозиції, то найближчим часом збереться політрада, я з ними зустрінуся і після цього буду визначатися” – сказав Тігіпко.

При цьому зауважив, що не має наміру бути технічним кандидатом.

“Якщо людина повертається в політику, то не для того, щоб бути технічним кандидатом. Я точно, якщо буду повертатися, то не буду технічним кандидатом. Пройде час і після цього він покаже, хто технічний, а хто ні”.