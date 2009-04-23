Тимошенко вийшла на сцену і заспівала для Пугачової (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відвідала концерт видатної російської співачки Алли ПУГАЧОВОЇ, який відбувся вчора в Києві в рамках прощального гастрольного туру та який був приурочений до 60-річчя співачки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, наприкінці виступу співачки Ю.ТИМОШЕНКО піднялася на сцену та вручила А.ПУГАЧОВІЙ букет з червоних троянд.

«Я хотіла сьогодні мільйон червоних троянд взяти, але подумала, що краще мільйон українських сердець, які щиро люблять Аллу ПУГАЧОВУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обійнявши Примадонну. Після цього Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала глядачам всім разом заспівати на честь дня народження А.ПУГАЧОВОЇ пісню “Happy birthday”.

“Людей, які були на концерті, вразила несподівана поява на сцені Ю.ТИМОШЕНКО, вони підтримали Прем’єр-міністра бурхливими оплесками та разом з Прем’єром, за її пропозицією, заспівали для Алли Борисівни пісню”, - зазначається в повідомленні.