Ющенко провів переговори з Генерал-губернатором Канади

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Генерал-губернатора Канади Мікаель ЖАН відбулися офіційні українсько-канадські переговори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у ході перемовин сторони обговорили двосторонні відносини наших країн, питання торговельно-економічної співпраці, приділили увагу розвитку українсько-канадського співробітництва в культурно-гуманітарній сфері тощо.

На початку переговорів Президент наголосив, що Україна високо цінує відносини з Канадою. «Сьогодні наші відносини є знаковими і ми надаємо їм стратегічного значення», - сказав він. Саме тому, за його словами, українська сторона дбає про забезпечення динамізму розвитку взаємин на всіх рівнях. Глава держави в цьому контексті оцінив візит Генерал-губернатора Канади до України як гарну нагоду для обміну думками з основних напрямів двосторонньої співпраці. «Українська сторона робить усе необхідне, щоб наші дружні відносини мали перспективи і розвиток», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Україна, як наголосив він, зацікавлена у підтримці активного діалогу з Канадою з усіх актуальних питань, зокрема, міжнародної безпеки та подолання наслідків світової фінансової кризи. Глава держави окремо наголосив, що українська сторона «надзвичайно зацікавлена у розробці на ближчу перспективу спільної Дорожньої карти, у рамках якої були б зафіксовані ключові питання розвитку наших двосторонніх відносин - як політичні, так і економічні та гуманітарні».

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що у цьому документі може бути закріплено позицію щодо укладання між Україною та Канадою угоди про співробітництво у транспортній авіації, проект якої опрацьовують міністерства оборони двох країн.

Президент висловив особливу вдячність владі Канади, насамперед, уряду та прем`єр-міністру, за підтримку євроатлантичних прагнень України. «Наш інтерес до НАТО, по суті, є відповіддю на територіальну цілісність та політичну незалежність України», - наголосив він. Саме тому, зазначив Президент, українська сторона робитиме все, щоб національна програма з реалізації Плану дій Україна - НАТО була втілена в повному обсязі. У цьому контексті Глава держави нагадав, що Україна - єдина країна, яка, не будучи членом Альянсу, бере участь у всіх його миротворчих операціях. Президент пояснив, що цим ми демонструємо свою солідарність із цінностями НАТО. «Ми вважаємо за обов`язок демонструвати таку щільну українську присутність в реалізації поточної політики Альянсу, включаючи операції із забезпечення безпеки в Афганістані», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що Україна планує збільшити свій внесок у стабілізацію ситуації в цій країні.

Президент окремо висловив вдячність канадській стороні за технічну допомогу, яка надається Україні. Він високо оцінив рішення канадського уряду щодо включення України до оновленого списку 20 пріоритетних країн, яким Канада надаватиме технічну допомогу. Глава держави дав високу оцінку активній співпраці України та Канади в подоланні проблеми поширення ВІЛ/СНІД. Він відзначив позитивні зрушення, які були досягнуті в Україні протягом останніх 2 років, зокрема, у плані створення необхідної для боротьби з цими захворюваннями інфраструктури. «Сьогодні можна сказати, що Україна набагато більше готова до боротьби із цим злом, ніж 4-5 років тому», - констатував Президент.

Він також відзначив допомогу, яку надає Канада у темі подолання наслідків аварії на ЧАЕС та будівництві саркофагу на станції. В.ЮЩЕНКО повідомив, що цього року планується закласти фундамент цього об`єкту.

Говорячи про співпрацю в гуманітарній сфері, Президент наголосив, що Україна пишається внеском канадських українців у розвиток Канади. Він високо оцінив зусилля канадської влади із забезпечення гідного життя українців, які проживають у цій державі. «Це одна з важливих сторінок наших політичних і гуманітарних взаємин», - переконаний В.ЮЩЕНКО. При цьому він відзначив, що багато питань гуманітарної співпраці наших країн здійснюють громадські фундації. Зокрема, йдеться про діяльність Канадського фонду «Дітям Чорнобиля» та Міжнародного благодійного фонду «Нове покоління», що піклуються про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Президент також вказав на важливість для України реалізації програми «Канадсько-українська мережа досліджень», що стосується використання Україною канадського досвіду роботи з дітьми з особливими потребами.

Сторони також обговорили перспективи співпраці в контексті створення спільного теле- та кіновиробництва, розвиток співробітництва в науковій, культурно-мистецькій, культурно-історичній, освітній галузях.

Також Президент звернув особливу увагу на важливу роль, яку відіграє Канада в питанні міжнародного визнання та вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

*** Державний візит в Україну Генерал-губернатора Канади здійснюється на запрошення Президента України, яке було передане під час його державного візиту до Канади 26-29 травня 2008 року.

Державний візит в Україну М.ЖАН є логічним продовженням українсько-канадського політичного діалогу на найвищому рівні, а також яскравим свідченням подальшого зміцнення відносин Особливого партнерства між Україною та Канадою.

31 березня 1994 року в Києві було підписано Декларацію, якою закріплюється визначення українсько-канадських взаємин як відносин Особливого партнерства. 5 грудня 2001 року в Києві було підписано «Декларацію про подальший розвиток відносин Особливого партнерства між Україною та Канадою». 2008 року такий рівень партнерства між двома країнами було підтверджено у спільній заяві, підписаній під час державного візиту В.ЮЩЕНКА.

У рамках свого державного візиту Генерал-губернатор Канади проведе зустрічі з головою Верховної Ради та прем`єр-міністром України, керівництвом Львівської області та м.Львів.