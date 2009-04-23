Політолог пояснив, чому в Ющенка такий низький рейтинг

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів свою інавгураційну прес-конференцію як кандидат на посаду глави держави на майбутніх виборах.

Про це в коментарі УНІАН заявив політолог Вадим КАРАСЬОВ, який, зокрема, прокоментував причини рішення В.ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на майбутніх президентських виборах.

“Ця прес-конференція була інаугурацією В.ЮЩЕНКА як кандидата у президенти. Це була інавгураційна, кандидатська прес-конференція. Зрозуміло, що це поєдналося із його плановою квартальною прес-конференцію, але акцент робився на вже майбутні президентські вибори”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

На думку політолога, основний аргумент В.ЮЩЕНКА на висунення своєї кандидатури на майбутні президентські вибори полягає не в рейтингових показниках, а саме у необхідності продовжити справу, яку В.ЮЩЕНКО, його команда і країна в цілому започаткували у 2002-2004 роках.

“Адже видається так, якщо В.ЮЩЕНКО не братиме участі у президентських виборах, не буде виносити свою програму, свої роздуми, дії до виборців, то справа 2004 року може залишитися без персоніфікації та продовження”, - пояснив В.КАРАСЬОВ, додавши, що “незважаючи на всі розмови про Арсенія ЯЦЕНЮКА, як спадкоємця В.ЮЩЕНКА, судячи із заяв та політичних поглядів самого ЯЦЕНЮКА, це далеко від істини”.

“Треба продовжити справу. В.ЮЩЕНКО у цьому впевнений. Він також упевнений, що незважаючи на рейтинг, на це є запит у суспільстві від мільйонів людей”, - наголосив політолог.

На думку В.КАРАСЬОВА, “В.ЮЩЕНКО не зміг реалізувати свою президентську програму і програму країни, яка обрала Президента ЮЩЕНКА у 2004 році, саме через відсутність адекватних інструментів для президентської влади, так і політичної системи держави в цілому”.

Він зауважив, що за цей час в Україні змінилася політична система, зокрема, конституційні повноваження глави держави. “За цей час двічі проводилися парламентські виборчі кампанії. Двічі прем’єр-міністром була Юлія ТИМОШЕНКО та по одному разу Юрій ЄХАНУРОВ і Віктор ЯНУКОВИЧ...”, - констатував експерт.

Як він пояснив, “епоха конфліктного дуалізму між Президентом і прем’єром – і це стосується не персоналій, а політичних речей – все це унеможливило “форсаж” України у європейському напрямку, який був задекларований у 2004 році”.

“У Президента не було інструментів та інституційного підґрунтя, яке б йому давало змогу проводити в режимі “фаст-трек”, як кажуть політологи, свою політичну і державницьку лінію. Це можна би було зробити й авторитарним шляхом”, - сказав В.КАРАСЬОВ, додавши, що низький рейтинг Президента В.ЮЩЕНКА є свідченням наявності в Україні демократії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 квітня, на прес-конференції щодо цілей, завдань та перспектив проведення в державі конституційної реформи В.ЮЩЕНКО заявив: “Я відверто хочу сказати. Це як мій політичний заповіт – якщо ми не зробимо демократичну європейську активну Конституцію, яка сформує противаги влади, ми отримаємо колосальні ризики по проходженню демократичного процесу”.

Водночас на запитання журналістів, чи не означають його слова про політичний заповіт те, що він не братиме участі у наступних президентських виборах, В.ЮЩЕНКО відповів: “Іду. Це так ясно, очевидно”.