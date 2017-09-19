РосЗМІ намагалися приховати ракетний залп бойового вертольота по глядачах навчань "Захід-2017" - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що російські ЗМІ намагалися приховати ракетний залп бойового вертольота по глядачах стратегічних командно-штабних навчань ЗС Росії та Республіки Білорусь "Захід-2017".

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Як повідомляє прес-служба РНБО, він сказав: "Російські ЗМІ намагалися приховати ракетний залп бойового вертольота по глядачах навчань "Захід-2017".

"Російські медіаресурси також співали гучні дифірамби застосуванню на навчаннях нових танків Т-90 М і Т-80 БВМ, які виконували виключно пасивну, рекламну функцію", - додав Турчинов.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Санкт-Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.