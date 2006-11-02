Черновецький звинувачує Тимошенко і фракцію БЮТ у дестабілізації

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що вітає опозицію, але не вважає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО опозиціонером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я вітаю завжди опозицію. Але Юлія Володимирівна ніколи не була опозиційною. Якщо боротьба за владу вважається опозицією, причому звірина, то тоді у мене немає слів. Вона представляє з себе людину, яка бореться за владу за допомогою дуже багатих людей. Я не дам їй хазяйнувати в Києві. Хоча мені це коштує значних переживань і негативних емоцій. Я дуже засмучений”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також висловив розчарування нинішньою роботою Київради через позицію певних фракцій і депутатів. “Те, з чим я зіткнувся в Київраді, це не ті очікування, які у мене були перед тим, як я прийшов працювати мером, обраним майже півмільйоном киян. Я хочу сказати, що в Київраді, у зв`язку з тим, що тут дуже багато інтересів, багато рішень приймаються ситуативно. Тому що є сили, які, проголошуючи турботу про людей, заважають мені працювати. Я дуже жалкую про те, що в Україні і в Київраді немає опозиції, яка хотіла б щось змінити на краще”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, в Київраді саме БЮТ, який на сьогоднішній день “фактично перебуває” також під керівництвом Михайла БРОДСЬКОГО, заважає працювати над проблемами міста.

“Мені лячно від того, що політична сила, яку очолює Юлія ТИМОШЕНКО, фактично не дає нормально працювати тій команді, яку я щодня створюю з метою турботи про простих людей... Я думав весь час про те, що все ж таки щось могло в людині змінитися, але, на жаль, прислів`я свідчить, що “з чорного цього пса білого не зробиш”. Сьогодні цим чорним псом у Київраді виступає БРОДСЬКИЙ, який спільно з Юлією ТИМОШЕНКО в телефонному режимі примушує членів фракції дестабілізувати обстановку, не дає мені можливості ухвалювати рішення, принижує гідність багатьох депутатів, які йшли з ТИМОШЕНКО під час виборів для того, щоб захищати інтереси людей. Бійки, блокування трибуни, повна відсутність взаємодії... Це просто боротьба за владу”, - вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що у нього кілька разів були з Ю.ТИМОШЕНКО “щирі бесіди”. “Але, на жаль, “білого не зробиш”, правда, це вже іншої статі”, – сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив журналістам, що і надалі наполягатиме на теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО і пропонує їй разом пройти детектор брехні. "Хай Юлія Володимирівна пройде цей детектор разом зі мною у вашій присутності, і ми будемо ставити різні питання один одному, найнеприємніші”, - сказав він журналістам.

Наприклад, зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він хотів би, щоб Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, як "комунальні гроші стали перетворюватися на валюту і йти з України за несправедливими цінами”, в той час, коли вона була у влади разом із Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

“Я хочу з повною відповідальністю заявити, що вперше схеми, за якими люди прості стали платити гроші, які потім відправлялися на острови Менн разом із ЛАЗАРЕНКОМ і ТИМОШЕНКО, були запропоновані нею самою... На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня такі схеми мають місце”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, “якщо хтось хоче навести лад у країні, зокрема і в Києві, то я себе відношу до таких людей”. “Я смію стверджувати, що український народ не може розраховувати на олігархічний стан фракції БЮТ, який формувався в основному за гроші”, - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зазначивши при цьому ще раз, що “створювати сьогодні хаос в країні – це не позиція опозиції”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також хотів би, щоб на теледебатах Ю.ТИМОШЕНКО пред`явила конкретні документи про те, що гарного вона зробила для Києва, окрім “бешкетів, які влаштовують люди з її фракції”.