Безсмертний каже, що порушив канони і тепер мусить іти до кінця

Президія партії «Наша Україна» пропонуватиме раді партії провести з’їзд 27 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента, керівник виконкому партії «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що нещодавно відбулось засідання президії партії, на якому було прийнято рішення провести 16 травня раду партії, де буде визначена точна дата проведення з’їзду.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що рішення про дату з’їзду може прийняти лише рада партії.

Він також не виключив, що можливі зміни, оскільки у наступний вівторок відбудеться чергове засідання президії.

Говорячи про своє майбутнє в партії «Наша Україна», він зауважив, що подав заяву про відновлення свого членства в партії.

Він також підкреслив, що ні він особисто, ні Президент не наполягали на тому, щоб він очолив виконком партії. За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, це було рішення політради.

Відповідаючи на запитання, чи може він залишитись на керівних посадах в партії, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив: «Якщо я порушив канони і двічі увійшов у річку, то треба йти до кінця».