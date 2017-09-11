У представництві ЄС стурбовані недофінансуванням суспільного мовника в Україні

Представництво Європейського Союзу в Україні підтримало вимогу громадськості щодо забезпечення повного фінансування суспільного мовлення. Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у Twitter.

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«Ми поділяємо стурбованість громадянського суспільства щодо недофінансування суспільного мовника», - зазначається у повідомленні.

«Повне фінансування, передбачене відповідним законодавством, має важливе значення для незалежності суспільного мовлення», - заявили європейські дипломати.

Таким чином Представництво ЄС підтримало заклик експертів «Реанімаційного пакету реформ» (РПР) та організацій-партнерів, що супроводжують медіа-реформу, аби Кабінет міністрів України заклав повне фінансування суспільного мовлення у державному бюджеті на 2018 рік.

Раніше представники громадянського суспільства висловили занепокоєння у зв’язку із загрозливою ситуацію, спричиненою суттєвим недофінансуванням та успадкованими боргами суспільного мовлення в Україні.

Зокрема, у зв’язку із очікуваним внесенням 15 вересня до Верховної Ради проекту Держбюджету на 2018 рік експерти групи «Медіа-реформа» РПР закликають уряд у проекті держбюджету на наступний передбачити фінансування ПАТ «НСТУ» в повному обсязі, гарантованому законом «Про суспільне телебачення і радіомовлення» – тобто, у розмірі 1 млрд 535 млн 367 тис грн.

Також вони вимагають окрім мінімально гарантованих законом коштів передбачити разове додаткове бюджетне фінансування на покриття витрат із обслуговування боргу ПАТ «НСТУ» перед Euronews SA, успадкованого суспільним мовником від колишнього державного телебачення.