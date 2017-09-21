Адвокат Януковича заявив відвід секретарю судового засідання та отримав відмову

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва відмовила адвокату колишнього президента України Вітора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Максиму Гераську у відводі секретаря судового засідання. Як передає кореспондент УНІАН, судді прийняли таке рішення, оскільки немає обставин, які свідчили б про упередженість секретаря.

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Після цього Герасько заявив, що йому так і не роз'яснили у письмовому вигляді ухвалу суду щодо попереднього адвоката Мешечка (стосовно його самовідводу).

Суд відхилив і це клопотання, пояснивши, що суд вже раз відхиляв його.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, колегія суддів Оболонського райсуду Києва продовжила засідання у справі про держзраду екс-президента України Януковича. Під час засідання суд відхилив клопотання адвоката Гераська про надання йому додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Довідка. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.