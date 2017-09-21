Оболонський райсуд почав засідання у справі Януковича (наживо)

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва розпочала засідання у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Читайте такожЛуценко анонсував конфіскацію ще $200 мільйонів "коштів Януковича"Як передає кореспондент УНІАН, новий адвокат Януковича Максим Герасько заявив про відсутність у матеріалах справи запису виступу екс-представника України в ООН Юрія Сергєєва на програму "камертон", що, на його думку, є порушенням.

Оскільки суд не мав права вести запис за допомогою іншої програми, а відтак свідчення Сергєєва у суді не є належним доказом з боку обвинувачення. Він звернувся з клопотанням надати йому запис, здійснений саме на "камертоні".

Сторона обвинувачення натомість стверджує, що у Гераська немає доказів, що суд має фіксувати засідання саме на програму "камертон".

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що кожне судове засідання записується на відео і аудіо.

"Якщо ви не бажаєте дивитися, я вам рекомендую вимкнути монітор і слухати. Ваше клопотання не заслуговує на увагу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 17 серпня колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечка про самовідвід.

Суд також доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити екс-президенту нового адвоката.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.