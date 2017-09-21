У Житомирі на позачерговій сесії міськради розглянуть ситуацію із виплатою зарплати медикам

У Житомирі 26 вересня на позачерговій сесії міськради планують розглянути проблемну ситуацію із виплатою зарплати медикам міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, двадцять шоста позачергова сесія Житомирської міської ради сьомого скликання має відбутися 26 вересня.

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На розгляд ради внесено питання “Про ситуацію з виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я міста Житомира у зв’язку із недостатнім обсягом затвердженої медичної субвенції на 2017 рік».

Також сьогодні у розмові з журналістами Житомирський міський голова Сергій Сухомлин , коментуючи сьогоднішню акцію медиків, зазначив, що влада міста вживає і вживатиме усіх заходів, аби вирішити зарплатні проблеми медичних працівників міста. Саме для цього 26 вересня і проведуть позачергову сесію. Також Сухомлин повідомив, що “наразі готується позов проти Міністерства охорони здоров'я через невиплату зарплатні медикам Житомира”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Житомирську міську раду пікетували медики, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати. Також медпрацівники перекрили одну з головних вулиць міста.

Організатори акції висловили свої вимоги владі міста. Мер Житомира Сергій Сухомлин зустрівся з пікетувальниками та зазначив, що підтримує медичних працівників міста та разом з ними вимагає виплати заборгованої їм зарплати. Також Сухомлин планує звернутися до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів щодо виплати заборгованої зарплати житомирським медпрацівникам.