"Коротка спідниця, декольте?": нардеп про дрес-код у Раді (відео)

14:09, 22 вересня 2017
Політика
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Короткі спідниці та декольте не відволікають депутата, за його словами, від роботи.

Нардеп Юрій Береза не бачить проблеми в питанні одягу журналістів, які працюють у парламенті. Про це він повідомив у коментарі в кулуарах Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Депутат зазначив, що журналісти йому не заважають працювати, а питання дрес-коду є суб'єктивним. "Все залежить від виховання журналіста. Хто як себе відчуває. Кожна людина має право на самовираження", - заявив нардеп.

Відповідаючи на питання, чи заважають йому короткі спідниці та декольте, Береза зазначив, що це його не відволікає від роботи.

"Ми вже жили в країні під назвою Радянський Союз, де говорили, хто і як повинен одягатися, як голосувати і кого любити", - додав нардеп.

Раніше народний депутат Надія Савченко з'явилася у Верховній Раді в новому образі. Вона була вбрана в штани й куртку кольору хакі, а також взута в берци.

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Теги: #дрес-код у Раді#журналісти у Раді