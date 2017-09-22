Нардепи скаржаться на журналістів у їдальні ВР: вони псують їм апетит (відео)

Журналісти, які обідають у їдальні Парламенту, псують депутатам апетит.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Депутати невдоволені спільними обідами із журналістами. Все тому, що ті, мовляв, псують депутатську репутацію, оприлюднюючи ціни та асортимент парламентського буфету.

На вході до депутатської їдальні висить оголошення про те, що зйомка заборонена. Стосується воно журналістів, які цікавляться тим, що і за скільки їдять народні обранці.

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"Журналісти псують депутатам апетит" - саме таке питання обговорюється на засіданні регламентного комітету ВР. При цьому депутати ще скаржаться, що журналісти нібито перекручують інформацію про ціни, хоча їжа подорожчала аж вдвічі.

Більшість депутатів підтримують цю ідею і кажуть, що люди із камерами в столовій заважають їм нормально їсти.