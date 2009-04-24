ВО «Свобода» вимагає заборонити червоні прапори на День Перемоги

Чернігівська обласна організація ВО "Свобода" звернулася до прокурора Чернігівської області з вимогою надати оцінку діям Прилуцької районної ради, яка ухвалила рішення підняти червоні прапори Радянського Союзу під час святкування Дня перемоги у Прилуках та Прилуцькому районі на будівлях офіційних установ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

"Рішення Прилуцької районної ради є порушенням ст. 20 Конституції України, згідно з якою державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України", - сказано у повідомленні ВО "Свобода". Таке рішення депутатів райради представники ВО "Свобода" розцінюють як "провокативне та сталіністське".

Крім того, ВО "Свобода" звинувачує БЮТ у політиці подвійних стандартів, оскільки в Західній Україні політична сила засуджує злочини комунізму та виступає за визнання ОУН-УПА, а на Сході підтримує рішення, вигідні комуністам. ВО "Свобода" наголошує, що українці в Другій Світовій війні боролися проти загарбників не за комуністичну ідеологію, а за рідну землю.

У свою чергу, як пояснив кореспонденту УНІАН заступник голови Прилуцької районної ради Микола СИНЕНКО, у рішенні ради йдеться про встановлення на адмінбудівлях копій прапору, що був вивішений в Берліні, на будівлі Рейхстагу, 9 травня 1945 року.

"Це данина шани усім, хто воював, хто працював у тилу, незалежно від національності", - сказав він.

М.СИНЕНКО уточнив, що рішення райради "Про використання символіки часів Великої Вітчизняної війни у день державного свята – День Перемоги" було ініційовано представниками Комуністичної партії України і підтримано 15 квітня на сесії депутатами фракцій БЮТ, "Нашої України", Партії регіонів, СПУ. На думку заступника голови райради, ВО "Свобода" занадто політизує це питання, а щодо законності рішення, то М.СИНЕНКО підкреслив, що рішення районної ради завжди мають юридичний висновок.

Водночас, у Чернігівській міській організації КПУ повідомили УНІАН, що фракція комуністів у міськраді Чернігова також підготувала проект рішення щодо підняття червоних прапорів у День Перемоги на адмінбудівлях обласного центру. Ймовірно, що даний проект буде розглядатися під час сесійного засідання облради 29 квітня.

"Хто б що казав, але саме під червоним прапором досягалася Перемога, а не під якимось іншим", - пояснив представник КПУ.