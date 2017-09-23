Порошенко скоординував з МЗС Канади підходи щодо миротворців на всій території ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко очікує, що Канада займатиме принципову позицію в питанні санкційного тиску на Росію під час майбутнього головування у «Великій сімці» наступного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, що відбулась у рамках робочого візиту до цієї країни.

Співрозмовники обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, включаючи підтримку України у питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО.

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Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей і скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у «Великій сімці», - зазначили у прес-службі.

Глава держави особливо відзначив підтримку Канадою імплементації реформ в Україні. Зокрема, Порошенко подякував Фріланд за особисту участь у Лондонській конференції з питань реформ в Україні в липні цього року, під час якої було оголошено про нові канадські проекти підтримки.