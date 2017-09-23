Порошенко скоординував з МЗС Канади підходи щодо миротворців на всій території ОРДЛО
Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей.
Президент України Петро Порошенко очікує, що Канада займатиме принципову позицію в питанні санкційного тиску на Росію під час майбутнього головування у «Великій сімці» наступного року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, що відбулась у рамках робочого візиту до цієї країни.
Співрозмовники обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, включаючи підтримку України у питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО.
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Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей і скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.
«Було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у «Великій сімці», - зазначили у прес-службі.
Глава держави особливо відзначив підтримку Канадою імплементації реформ в Україні. Зокрема, Порошенко подякував Фріланд за особисту участь у Лондонській конференції з питань реформ в Україні в липні цього року, під час якої було оголошено про нові канадські проекти підтримки.