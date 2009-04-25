Депутати вимагають викинути з підручників аморальну Червону шапочку

Депутати Луганської й Миколаївської обласних рад вимагають виключити зі шкільної програми й підручника «Українська література» для 8 класу твір Євгена ДУДАРЯ «Червона Шапочка» як такий, що суперечить загальноприйнятим нормам моралі.

Відповідні звернення до органів державної влади обласні ради прийняли на чергових сесіях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облради, депутати ухвалили рішення звернутися до Кабінету міністрів України й профільного Комітету Верховної Ради з вимогою вилучити зі шкільної програми «підручники аморального змісту». За це рішення проголосував 91 депутат із 96, присутніх на сесії.

Це питання було винесено на розгляд сесії після виступу з депутатським запитом Сергія ЗАХАРОВА, який показав колегам підручник з української літератури для 8 класу й зачитав уривки з "Червоної шапочки" Є.ДУДАРЯ.

У ході обговорення цього питання депутат Валерій ФІЛІППОВ запропонував подібні підручники просто вилучити зі шкіл Луганська й області. "На кожен предмет існує декілька підручників, просто потрібно школярам рекомендувати інші книги, а ці - вилучити", - заявив депутат.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Миколаївської облради назвали твір Є.ДУДАРЯ «Червона Шапочка» «нічим іншим, як пропагандою низької моралі, чванства, грубості й неосвіченості».

На їхню думку, «учні засвоюватимуть поведінку Червоної Шапочки, позитивної героїні Шарля Перро, на основі повністю нівельованого твору Є.ДУДАРЯ, сприймаючи приклад чергового розбещення підростаючого покоління як нормальне явище».

У документі наголошується, що депутатський корпус Миколаївської облради категорично проти «такого антиукраїнського, антиморального, низькопробного підходу до виховання нашого молодого покоління».

На сесії обласної ради прийнято звернення до Кабінету міністрів й Міністерства освіти та науки, в якому депутати вимагають виключити зі шкільної програми твір Є.ДУДАРЯ «Червона Шапочка» й подібні до нього твори як такі, що суперечать загальноприйнятим нормам моралі.

Приводом для звернення до уряду стали численні скарги жителів області.

Довідка УНІАН. До підручника «Українська література» для 8 класу включено сатиричне оповідання сучасного письменника-гумориста Є.ДУДАРЯ «Червона Шапочка». Головна героїня цього твору курить, п`є, їздить на вовку, вимагає гроші у бабусі.

Наприклад у казці Дударя є такий уривок:

"Червона Шапочка пішла. Відійшла на таку віддаль, що не побачиш її неозброєним оком. Сіла під кущ. Випила вино. З`їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів цигарку. Запалила, смалить і наспівує:

Ах, эта красная рябина среди осенней желтизны,

Я на тебя смотрю, любимый, теперь уже со стороны...

Як тут з кущів виходить Вовк. Страшенний, величезний. Очі голодним вогнем світяться.

- А-а-а! - гаркнув. - Червона Шапочка! Попалася! Зараз я тебе з`їм!

Червона Шапочка озирнулася. Цвиркнула через густонапомаджену губу:

- Пішов геть! Шкет нещасний! Ще не таких бачила. - Дихнула Червона Шапочка на Вовка перегаром вина й тютюну. Вовк очманів. Схопила Червона Шапочка Вовка за вуха, сіла на нього верхи і гукнула:

- Поїхали!

- Куди? - перелякався Вовк.

- Куди-небудь! - пришпорила боки Вовка дерев`яними підошвами своїх стукалок. І той рвонув.

Каталася Червона Шапочка на Вовкові до ранку. Вранці під`їхала до бабусиної хати. Зайшла у світлицю:

- Чао предкам!

- Дитино, рідна! - сплеснула в долоні бабуся. - А ти де в таку рань тут узялася?

- Ша! - приклала пальця до вуст Червона Шапочка. - Якщо маман питатиме, де я була, скажеш, у тебе ночувала.

- Господь з тобою, дитино! А ти хіба не з дому?..

- Дай щось пошамати! - сказала Червона Шапочка, викаблучуючись перед дзеркалом.

- Нема, дитино, - каже бабуся. - Бо я хворіла.

- Давай бабки. Пошлю Вовка, принесе зараз.

Бабуся витріщилася на внучку.

- Гроші давай! - хрипко пояснила Червона Шапочка.

Бабуся тремтячими руками дістала вузлика. Розв`язала. Подала Червоній Шапочці свою пенсію…"