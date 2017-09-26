Клімкін назвав знання української мови "питанням нацбезпеки"
02:47, 26 вересня 2017Політика
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Він зазначив, що позиція з цього питання повинна бути послідовною. За його словами, «ми повинні захищати і український на 100% , і мови національних меншин».
REUTERS
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що знання державної мови в країні є «питанням національної безпеки». Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.
Він зазначив, що позиція з цього питання повинна бути послідовною. За його словами, «ми повинні захищати і український на 100% , і мови національних меншин».
«Та ситуація, коли є люди, які взагалі не володіють українською мовою, це питання, зрештою, нашої єдності і національної безпеки. Я це розумію так і буду далі просувати», — заявив Клімкін.
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