Клімкін назвав знання української мови "питанням нацбезпеки"

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що знання державної мови в країні є «питанням національної безпеки». Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

Він зазначив, що позиція з цього питання повинна бути послідовною. За його словами, «ми повинні захищати і український на 100% , і мови національних меншин».

«Та ситуація, коли є люди, які взагалі не володіють українською мовою, це питання, зрештою, нашої єдності і національної безпеки. Я це розумію так і буду далі просувати», — заявив Клімкін.