Вантажівка зі сценою за 4 мільйони: у Нацгвардії замовили концертний коштовний комплекс на колесах

Військова частина Нацгвардії замовила автомобільний концернтний комплекс за 4 млн грн. За результатами тендеру концертну вантажівку військова частина замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» ще 29 серпня. Про це пишуть «Наші Гроші» із посиланням на «Prozorro».

Читайте також"Капітальний ремонт" в Раді: на експозицію українського прапора витратили понад мільйон (фото)

Зокрема, до складу концертного комплексу увійдуть:

вантажний автомобіль МАЗ 4х2 або еквівалент із кузовом-фургоном, обладнаним системами опалювання та вентиляції;

причіп-трансформер «сцена» у розгорнутому вигляді шириною 5,1 м, довжиною 6,3 м (з акустичними порталами – 9,3 м), висотою до 5 м;

концертна, світлова та мультимедійна апаратура (повний перелік додано);

дизель-генератор із подовжувачем.

Зокрема, гарантійний строк становить рік або 30 тис. км пробігу. Аванс передбачений у розмірі 70% на строк до трьох місяців, решту оплатять протягом десяти днів після поставки.

Як повідомляв УНІАН раніше, у 2017 році чиновники купили собі майже тисячу новеньких службових автомобілів. Зокрема, право їздити на нових службових автомобілях отримали «Нафтогаз», Кабмін КМДА та ще декілька держустанов.

Таке оновлення автопарку обійшлося державі у понад півмільярда гривень.