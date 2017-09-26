Влада Росії починає розуміти, що конфлікт на Донбасі може їй дорого коштувати - Волкер

Влада Росії починає розуміти, що конфлікт на Донбасі може їй дорого коштувати. Таку думку спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер висловив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Читайте такожРосія не піде на поступки щодо Донбасу - приватна розвідка США«Росія прагнула впливати на уряд у Києві, вона хотіла мати проросійський уряд. Здійснивши вторгнення та окупацію частини України, вони втратили прихильність населення до Росії. Зараз Україна є більш об’єднаною, більш антиросійською та більш прозахідною, ніж будь-коли», - заявляє він.

«Вони (представники російської влади – УНІАН) вважали, що зможуть створити ще один заморожений конфлікт, на кшталт Абхазії чи Південної Осетії, і зможуть домогтися свого, однак зараз вони починають розуміти, що це їм не на користь, а навпаки – може дорого коштувати», - додав Волкер.

На його думку, у зв’язку з цим влада РФ може спробувати змінити тактику.

«Отже, їх витрати зростають, просто фінансові витрати, пов’язані з утриманням Донбасу, і вони з цього нічого не отримують, тому це щонайменше відкриває шлях до того, що Росія, можливо, спробує змінити тактику», - припустив спецпредставник США.