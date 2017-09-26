Влада Росії починає розуміти, що конфлікт на Донбасі може їй дорого коштувати - Волкер
Вона вважала, що зможе створити ще один заморожений конфлікт, однак зараз вона починає розуміти, що це її не на користь.
Влада Росії починає розуміти, що конфлікт на Донбасі може їй дорого коштувати. Таку думку спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер висловив в інтерв'ю "Голосу Америки".
Читайте такожРосія не піде на поступки щодо Донбасу - приватна розвідка США«Росія прагнула впливати на уряд у Києві, вона хотіла мати проросійський уряд. Здійснивши вторгнення та окупацію частини України, вони втратили прихильність населення до Росії. Зараз Україна є більш об’єднаною, більш антиросійською та більш прозахідною, ніж будь-коли», - заявляє він.
«Вони (представники російської влади – УНІАН) вважали, що зможуть створити ще один заморожений конфлікт, на кшталт Абхазії чи Південної Осетії, і зможуть домогтися свого, однак зараз вони починають розуміти, що це їм не на користь, а навпаки – може дорого коштувати», - додав Волкер.
На його думку, у зв’язку з цим влада РФ може спробувати змінити тактику.
«Отже, їх витрати зростають, просто фінансові витрати, пов’язані з утриманням Донбасу, і вони з цього нічого не отримують, тому це щонайменше відкриває шлях до того, що Росія, можливо, спробує змінити тактику», - припустив спецпредставник США.